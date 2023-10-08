انطلاق مهرجان التمور في الذيد بمشاركة 50 عارضاً

المصدر: الشارقة - البيان

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تختتم اليوم في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة الـ 3 من مهرجان الذيد للتمور، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من 6 حتى 8 الجاري، بمشاركة أكثر من 50 عارضاً من المنتجين وتجار التجزئة، ومزارعي التمور على مستوى الدولة.

وشهد افتتاح فعاليات المهرجان جمال محمد سلطان بن هويدن الكتبي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان، حيث تجول الحضور في أروقة المهرجان، والتقوا عدداً من العارضين، واستمعوا منهم إلى شرح عن أنواع وأصناف التمور، التي يعرضونها، كما تفقدوا منصات الأسرة المنتجة، واطلعوا على ما يقدمونه من عرض للعديد من الصناعات والمنتجات التراثية والتقليدية.

وحظيت فعاليات الحدث في يومه الأول بإقبال كبير من المزارعين وملاك النخيل من إمارة الشارقة، ومختلف إمارات الدولة.

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