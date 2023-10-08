تكريم أوائل المتعاملين مع نقاط شرطة الضواحي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت نقاط شرطة الضواحي في شرطة دبي أول متعامل في كل من نقاط العياص، والليسيلي، وحتا، حيث تم تقديم أول معاملة في نقطة شرطة العياص بتاريخ 2020/3/6، وأول معاملة في نقطة حتا 2020/12/20، وأول معاملة في نقطة الليسيلي 2021/01/19. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نقاط شرطة الضواحي.

وذلك في صالة قلعة الرمال في منطقة أم الدمن، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعلي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وأحمد عتيق الكتبي، مدير إدارة المناطق البرية، واليازية خليفة، مدير جمعية النهضة فرع الليسيلي، والمواطنين والمقيمين وشركاء نقاط الضواحي.

ورحب اللواء خليل المنصوري بالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «صوتك مسموع» بهدف سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

نشر الوعي

ومن جانبه قال اللواء الدكتور عادل السويدي إن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

وقال اللواء السويدي إن مبادرة «صوتك مسموع» تهدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن أحد أهداف المبادرة تمثل في تعزيز الثقة في الخدمات التي تقدمها الشرطة، وتسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز