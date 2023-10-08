الإمارات تطلق مبادرة «صفر نفايات» العالمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بهدف إطلاق مبادرة «صفر نفايات» العالمية، والتي تهدف لحشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28».

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور الإمارات في قيادة الحراك العالمي والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بـ43 % بحلول عام 2030 من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.

جاء توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، بحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

آثار التغيرات

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: بينما نتطلع نحو استضافة مؤتمر الأطراف «كوب28»، فإن دولة الإمارات حريصة على لعب دور أكبر في الجهود المناخية العالمية من خلال خفض الانبعاثات والمساهمة في الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتجنب آثار التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض.

وتمثل شراكاتنا مع مختلف اللاعبين الرئيسيين في مختلف القطاعات ركيزة للعب هذا الدور بشكل أكثر فاعلية، والعمل في الوقت نفسه على إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضافت معاليها: سعداء بالتعاون مع «تدوير» في إطلاق مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات المسؤول عما يقدر بنحو 3 - 5 % من الانبعاثات العالمية؛ وسنعمل من خلال هذا التعاون على حشد العالم من جديد من أجل تبني حلول عملية لاستدامة قطاع النفايات وزيادة مساهمته في خفض الانبعاثات، وهو ما سوف يعزز دور دولة الإمارات في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم؛ نثق في قدرتنا مع تدوير إلى إحداث تغيير ملموس في إدارة نظم النفايات في العالم، بما يخدم الأجندة الدولية البيئية والمناخية خلال الفترة المقبلة.

خطوة مهمة

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): يعد توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع للحد من ظاهرة تغير المناخ، إذ يعتبر قطاع إدارة النفايات أحد أبرز القطاعات عالمياً؛ ومن خلال مبادرة صفر نفايات، نهدف إلى إنشاء منصة للحوار وزيادة الوعي حول أهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات؛ ومن خلال شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة رونالد برجر، نتطلع إلى إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وستعمل المبادرة على نشر حلول إزالة الكربون من قطاع النفايات في مختلف دول العالم، من خلال تحفيز الاستثمارات والتمويل في مشاريع البنية التحتية، وخلق فرص عمل في القطاع.

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