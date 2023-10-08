«دائرة البلديات» تطلع على جهود شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من دائرة البلديات والنقل بأبوظبي للاطلاع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية وأنظمتها المطبقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

والتقى العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الوفد، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب العملية الناجحة لمختلف الجهات وتعميمها للارتقاء بمنظومة العمل.

وعقد مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي مقارنة معيارية مع دائرة البلديات والنقل باستعراض الهيكل التنظيمي والتعرف على المنهجيات وآلية العمل. واطلع الوفد خلال جولته بمختبر الابتكار التطبيقي على الجهود المبذولة في توفير بيئة إبداعية متميزة تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى منتسبي القيادة، ودور المختبر في توليد الأفكار الإبداعية.

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