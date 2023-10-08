شما المازمي .. طموحات علمية وإنجازات رياضية تقهر الإعاقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تحدت ابنة الإمارات شما عبدالعزيز المازمي، كل الظروف والعقبات، وسطرت قصة نجاح يحتذى بها في تجاوز الإعاقة بالإصرار، سلاحها في ذلك الأمل والعمل، ورعاية والد كان لها خير معين، فتحدت الإعاقة الحركية، بدراسة الإعلام وتحقيق البطولات المحلية والعالمية، فتخصصت في الإذاعة والتلفزيون في جامعة الشارقة، وتطمح لمواصلة الدراسة حتى تنال الدكتوراه في مجال تخصصها.

كما تعد من أبرز اللاعبات في مجال ألعاب القوى وخصوصاً في مسابقة رمي الصولجان التي تدربت عليها في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، ونالت المركز الثالث في بطولة شباب العالم التي أقيمت في سويسرا سنة 2017.

والتحقت المازمي بجامعة الشارقة في مجال الإعلام، واختارت ذلك التخصص، لأنه ممتع بالنسبة لها ووجدت نفسها فيه، وحتى تبرهن لأصحاب الهمم كافة أن ليس هناك مستحيل في تحقيق الطموحات والرغبات.

وبينت أن أسرتها الداعم الأول لها، فدائماً ما تشجعها وتحضها على التميز، ما مكنها من التفوق والتميز في تخصصها، مبينة أن الإمارات تعمل على تعزيز وتوفير حقوق أصحاب الهمم، وإمكان حصولهم على الفرص التعليمية نفسها للطلبة الآخرين من غير أصحاب الهمم.

إضافة إلى توفير معلمين متخصصين في غاية المهارات السلوكية التي تمنحهم الكفاءة لتدريسهم والعناية بهم، وتقدم لهم الخدمات والتقنيات المساعدة كافة، كما أن الثقة التي منحتها لهم القيادة الرشيدة للدولة وضعوها نصب أعينهم، كما جعلتهم يشعرون بأنهم أهل لتلك الثقة والمسؤولية، كما أنها تضعهم أمام تحدٍّ للوصول إلى أعالي القمم التي تسطع كنجوم في سماء الفخر والاعتزاز.

وقالت المازمي: إن هناك كثيراً من أصحاب الهمم، لم تمنعهم الإعاقة النبوغ والتفوق، وتحدي واقعهم، وكسبوا الرهان، وكتبوا قصة نجاح، وتربعوا على قمم المجد، ولم تمنعهم ظروفهم الخاصة أن يكونوا نداً لغيرهم في التعليم والعمل، وتحقيق أعلى الطموحات.

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