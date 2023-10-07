44.14 % نسبة مشاركة النساء في عملية التصويت بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أشارت الأرقام الإحصائية التي عرضتها اللجنة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القوائم الأولية للفائزين، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، إلى تصوت 170 ألفاً و439 ناخباً من داخل الدولة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الأصوات المسجلة من خارج الدولة إلى 5042 صوتاً، بنسبة بلغت 2.87%.

وبحسب الأرقام فقد شكل الرجال ما نسبته 55.86% من اجمالي عدد الناخبين على مستوى الدولة وخارجها، بينما شكلت النساء ما نسبته 44.14%.

ووفقاً للأرقام فإن نسب المشاركة في إمارة أبوظبي وصلت إلى 32.18% بواقع 56 ألفاً و471 صوتاً، تلتها إمارة رأس الخيمة بنسبة 20.15% بواقع 35 ألفا و357 صوتا، والشارقة بنسبة 17.09% بواقع 29 ألفا و996 صوتا، ثم الفجيرة بنسبة 14.19% مسجلة 24 ألفا و911 صوتا، ثم دبي بنسبة 9.64% بواقع 16 ألفا و909 صوتا، وأم القيوين بنسبة 2.60% بواقع 4561 صوتا.

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