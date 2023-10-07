إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، قبل قليل، القائمة الأولية للفائزين في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث فاز في امارة أبوظبي سالم حمد بالركاض العامري 4509 أصوات، وهلال محمد حمدان الكعبي 3671 صوتا، ومضحيه سالم المنهالي 2448 صوتا، وحشيمه ياسر على العفاري 1769 صوتا.

وفي إمارة دبي تصدر حميد أحمد الطاير 2426 صوتاً، يليه أحمد ميرهاشم أحمد خوري 1749 صوتاً، ومريم ماجد خلفان بن ثنية 1065، وامنه علي سالم العديد 617 صوتا.

وفي الشارقة تصدر المرشح محمد حسن سليمان الظهوري بواقع 2489 صوتاً، يليه وليد علي المنصوري 2335 صوتا، ثم عدنان حمد الحمادي 2013 صوتا.

وفي رأس الخيمة تصدر سعيد راشد العابدي بواقع 3866 صوتاً، يليه سلطان سالم الزعابي 3720 صوتاً، وسالم راشد آل علي 3513 صوتاً.

وفي عجمان فاز ماجد محمد المزروعي بواقع 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم المري بواقع 390 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بواقع 834 صوتاً، وعائشه خميس الظنحاني بواقع 861 صوتاً

وأخيراً فاز في أم القيوين، محمد عيسى الكشف، ومنى راشد آل علي.

وأدلى 175 الفاً و487 شخصا بأصواتهم في انتخابات 2023 من أصل 398 الفا و 879 عضوا بالهيئات الانتخابية على مستوي الدولة بنسبة مشاركة بلغت 44%.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم

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