محمد بن راشد يروي قصة عبر "علمتني الحياة" تعكس رؤيته لنهضة دبي والإمارات سياحياً

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصة قصيرة عبر هشتاج "#علمتني_الحياة، تعكس رؤيته لنهضة دبي والإمارات سياحياً وتؤكد عمق فكر سموه ونظرته المستقبلية لما يجب عليه أن نكون.. قال فيها سموه:

"قصة قصيرة

على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، كنت في منتصف الثلاثينات وكنت أصغر من في الجلسة، وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي، طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية، ويمكن أن نبدأ من دبي؟

اتجهت نحوي الأنظار، وساد الصمت قليلاً، قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً، ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون، ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة وقال: ثم يا شيخ محمد، أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس!

لم أجادله، وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا، ولا نجرب شيئا مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه!

قبل يومين صدر تقرير منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا

وتركيا وألمانيا ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا.

قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية".

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