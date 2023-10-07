بث مباشر لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
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تقدم صحيفة البيان البث المباشر لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 .
وتبدأ فعالية فك تشفير منظومة التصويت وإعلان نتائج الفرز الأولية بعد إغلاق المراكز الانتخابية والمحدد بالساعة 8 مساء.
تابعوا البث المباشر للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي https://t.co/zqiLl1JxFh#نشارك_للإمارات#صحيفة_البيان— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2023