اللجنة الوطنية للانتخابات تشدد على أهمية مشاركة جميع الناخبين بالتصويت

المصدر: البيان

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شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أهمية مشاركة جميع الناخبين بالتصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال الإدلاء بأصواتهم سواء عن بعد أو في مراكز الانتخاب.

وكانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

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