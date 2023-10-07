حضور مؤثر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في العرس الانتخابي

المصدر: البيان

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على مقعد متحرك، أو متوكأ على عصا أو أحد الأبناء، مشاهد جميلة تجسد أجمل حالات الانتماء للوطن، حرص أبناء الإمارات من كبار المواطنين أو أصحاب الهمم على تجسيدها في العرس الوطني الانتخابي.

لم تمنعهم حالاتهم الصحية من المشاركة والتوافد على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتم التقاط العديد من الصور والفيديوهات المؤثرة لمشاركتهم وتسجيل حضورهم الفاعل في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وكانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات اليوم السبت 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

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