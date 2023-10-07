لطيفة بنت محمد: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تواصل مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية

المصدر: البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، مواصلة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية، وهنأت سموها البروفيسورة كاتالين كاريوكو والدكتور درو وايزمان، الفائزان بجائزة نوبل في الطب 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.

وقالت سموها في «تدوينة»، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية، وفي هذا الإطار نهنّئ البروفيسورة كاتالين كاريوكو والدكتور درو وايزمان، الفائزان بجائزة نوبل في الطب 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.. وقد سبق أن فاز العالمان بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2022، تشجيعاً للبحث والابتكار العلمي".

تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية المعرفية، وفي هذا الإطار نهنّئ البروفيسورة كاتالين كاريوكو والدكتور درو وايزمان، الفائزان بجائزة نوبل في الطب 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.. وقد سبق أن فاز… pic.twitter.com/oDPoo1oR5z — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) October 7, 2023

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