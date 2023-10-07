إعلان النتائج الأولية لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023" ابتداء من الساعة 7:30 مساءً

المصدر: البيان

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سيتم اليوم السبت 7 أكتوبر، ابتداء من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وكانت عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قد انطلقت اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

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