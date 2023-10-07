محمد الكويتي في تصريح خاص لـ "البيان": منظومة أمنية متكاملة لحماية العملية الانتخابية وخصوصية الناخبين

المصدر: البيان

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أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن عملية التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني، مؤمنة بالكامل بمنظومة الكترونية تضمن الامتثال الكامل لمعايير الأمن السيبراني، تضمن مراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.

وقال الكويتي في تصريح خاص لصحيفة "البيان": "هناك آليات للتشفير والتدقيق لحفظ خصوصية الناخبين والتدقيق في البيانات لمنع أي عملية انتحال للشخصية، وحفظ العملية الانتخابية من أي عملية احتيال أو اختراق".

وأشار الكويتي إلى وجود فريق كامل يعمل على تأمين انسيابية وسلاسة العملية الانتخابية، ومراقبة وصد أي هجمات سيبرانية محتملة.

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