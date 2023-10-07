تغطية مباشرة لعملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

المصدر: البيان

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انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.

العملية الانتخابية

298 مرشحا يتنافسون على 20 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

التصويت في اليوم الرئيسي عن بعد والكترونيا.

التصويت عن بعد بواسطة الهاتف، ومستمر لناخبي المجلس الوطني الاتحادي من داخل الدولة وخارجها.

التصويت الإلكتروني المباشر حضوريا، في 24 مركزا انتخابيا موزعة على جميع إمارات الدولة.

للجنة الوطنية للانتخابات حق تمديد وقت الانتخابات.

يجوز تبديل اختيار المرشح أكثر من مرة.

تنطلق اليوم عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في 24 مركزا انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة ويبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحاً ويستمر حتى الثامنة مساءً إلى جانب التصويت عن بعد https://t.co/IBodBtW1Z1@uaeelection #نشارك_للإمارات pic.twitter.com/YNeIx4WFLc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2023

زاد تمثيلها من 22.5 % في 2006 إلى 50 % في 2019.. المرأة الإماراتية مشاركة فاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي https://t.co/JSwJQrNmEx@uaeelection #نشارك_للإمارات #صحيفة_البيان pic.twitter.com/UBzLMt65fY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2023

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