«كهرباء دبي» تنظم أسبوع الاستراتيجية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «أسبوع الاستراتيجية» لموظفيها بهدف نشر ورفع مستوى الوعي حول رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وذلك لمساعدة الموظفين على فهم توجهات الهيئة وأهدافها بشكل أفضل ومواكبة التوجهات العالمية، والتي تتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الساعية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك ضمن جهودها لدعم استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» في مدينة إكسبو دبي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على أن يكون الموظفون على اطلاع دائم بمشاريعها ومبادراتها التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: «من المهم أن يكون الموظفون على دراية تامة برؤية المؤسسة ورسالتها لفهم توجهاتها في المستقبل وكيفية تحقيق أهدافها، إضافة إلى تعزيز الولاء والانتماء للمؤسسة، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على إشراك الموظفين في وضع الخطط الاستراتيجية للهيئة والتي تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لاستشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج.

كما نحرص على أن يكون الموظفون سفراء للاستدامة يسهمون في تعزيز الوعي بجهود الهيئة لدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر COP 28 عبر مبادرات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ومشاريع ومبادرات رائدة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وأشار معاليه إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بلغت 2.627 ميجاوات، باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وأوضحت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة نظمت العديد من الفعاليات خلال «أسبوع الاستراتيجية» لتعريف الموظفين بالأهداف الاستراتيجية للهيئة.

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