انطلاق عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تنطلق، اليوم، عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الدولة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.

جاهزية تامة

واعتبرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر، وأمس المخصص للتصويت عن بُعد فقط، للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني، حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات.

وحثت اللجنة جميع الناخبين على تفعيل نظام الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي «شارك للإمارات» و«اللجنة الوطنية للانتخابات»؛ ليتمكنوا من التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم خارجها.

وأكدت اللجنة على جاهزية كل مراكز الانتخاب التامة والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت؛ حيث تم توفير كل الإمكانات التي تضمن أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكن الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، منوهة بضرورة الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب بعد إتمام عملية التصويت، لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

كما دعت اللجنة جميع المرشحين ووكلائهم ومؤيديهم إلى الامتناع عن ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة؛ تنفيذاً لحكم المادة (35/2) من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ولفتت اللجنة إلى أنه يتاح للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أم في أي إمارة أخرى.

مراكز التصويت

وتضم مراكز الانتخاب المعتمدة للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيس 24 مركزاً، موزعة على الإمارات على النحو التالي: 9 مراكز في إمارة أبوظبي، منها 3 في مدينة أبوظبي ومقارها: مركز أبوظبي للطاقة، جامعة زايد، مجلس الهواشم، و3 في منطقة الظفرة، ومقارها قاعة أفراح مدينة زايد، قاعة أفراح مدينة غياثي، قاعة أفراح السلع، و3 في منطقة العين، ومقارها مركز العين للمؤتمرات، قاعة أفراح الوقن وقاعة أفراح الهير.

بينما يبلغ عدد مراكز الانتخاب في دبي 3، ومقارها: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة أفراح حتا، مجلس الخوانيج، إضافة إلى 5 مراكز انتخاب في الشارقة، ومقارها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي مليحة الثقافي الرياضي، مجلس ضاحية البستان، مركز إكسبو خورفكان ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابيين في عجمان، ومقارهما قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، مركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين في إمارة رأس الخيمة، ومقارهما مركز إكسبو ومركز شباب الغيل، ومركزين في الفجيرة، ومقارهما مركز الفجيرة للمعارض ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين ومقره قاعة الاتحاد للمناسبات.

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