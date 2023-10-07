مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفل باليوم العالمي للإسكان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، تنظيم سلسلة من الفعاليات، احتفالاً باليوم العالمي للإسكان 2023، ستمتد على مدى ثلاثة أيام، من 6 إلى 8 أكتوبر، في مركز تسوق فيستيفال سيتي، تستهدف المستفيدين من خدماتها من المتعاملين وأفراد المجتمع من أهالي دبي.

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في المؤسسة «بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يستحوذ على رمزية عالية لدى جميع دول العالم، تسعى المؤسسات المعنية بالإسكان، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإسكان وسبل معالجتها بفاعلية».

نموذج دولي

وأشاد الخاجة بجهود الدولة في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن: «تجربة الإسكان الحكومي في الإمارات، تعد مثالاً تحتذي به عديد الدول.

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