250 عارضاً من 50 بلداً في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق بدبي فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في دورته الخامسة للعام 2023 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في المعرض الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة أكثر من 250 عارضاً دولياً وعلامة تجارية ومركزاً تأهيلياً من أكثر من 50 دولة، حيث يلتقون مجدداً لتحسين جودة حياة أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط.

مشاركة

وأكد المشاركون في المعرض أن الإمارات واحدة من أفضل الدول لجهة الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة لهم

وسيتم استخدام معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 لإطلاق كبسولات النوم من «زي بودز» التي يتم التحكم في درجة حرارتها والمصممة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد واضطرابات المعالجة الحسية.

وتكشف شركة زنسنسز خلال الحدث النقاب عن برنامج دعم يساعد على تنفيذ المساحات الحسية، سواء أكان ذلك في المراكز المجتمعية أم المستشفيات أم المطارات أم المدارس أم العيادات أم في المنازل،من خلال استخدام مجموعة متنوعة من المحفزات الحسية التي يتم التحكم بها، حيث يمكن استخدام سنوزيلين لأغراض علاجية أو تعليمية أو رفاهية.

وأوضح راي جيلاني، المدير العام لشركة جيلاني موبيليتي، إنه يمكن لمجتمع ذوي الإعاقة توقع رؤية وتجربة تحويل مبتكر للكراسي المتحركة صمم خصيصاً لهم بهدف منحهم المزيد من الاستقلالية والحرية والراحة في مساحتهم الشخصية.

وقال المهندس أحمد صالح، مدير شركة لايف وورلد للمستلزمات الطبية، إن التقنيات الجديدة الموجهة لذوي الإعاقة والتي ستظهر قريباً ستشمل أنظمة التصوير المحسنة والروبوتات الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء ومنصات المحاكاة، في حين ستطلق هذه الشركة المتخصصة بحلول التنقل دراجات مدفوعة يدوياً وكراسي متحركة كهربائية مع صندوق.

واقع معزز

وقال اندي فولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند، إن الشركة ستعرض أحدث منتجاتها المساعدة وستجري عروضاً حية لجرس الباب المرئي وأنظمة التنبيه الهاتفي وأجهزة إنذار الحريق الاهتزازية التي تهدف لمساعدة الصم أو ضعاف السمع.

كما سيتم تسليط الضوء على مبادرة زهرة عباد الشمس للإعاقات الخفية، وهي أداة تطوعية بسيطة أطلقتها مؤسسة مطارات دبي وطيران الإمارات للأشخاص الذي يعانون من إعاقات مثل التوحد، وعسر القراءة، والإعاقة السمعية والبصرية.

وقال جيسكار بشارة، المدير العام لشركة ستاركي الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المساعدات السمعية «ايفولف» التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتي سيتم الكشف عنها في المعرض يمكنها تنفيذ ما يصل إلى 55 مليون تعديل شخصي كل ساعة.

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