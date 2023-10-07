«أوقاف دبي» تستعرض دور المرأة في إنماء الوقف

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بمنتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية، الذي أطلقته جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج.

واستعرضت المؤسسة أبرز المشروعات الوقفية، التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وسلطت الضوء على أهم المساهمات الوقفية، التي قدمتها سيدات الإمارات، وذلك خلال محاضرة تحت عنوان «نمو الوقف بعطاء المرأة»، تضمنت ثلاثة محاور هي:

المحور الأول «وعي المرأة الإماراتية بأهمية الوقف قديم العهد»، والمحور الثاني «ارتفاع قيمة الأصول الوقفية للمرأة في دبي»، والمحور الثالث «تمكين المرأة أولوية استراتيجية في أوقاف دبي».

وخلال المنتدى كرمت جمعية النهضة النسائية في دبي المؤسسة، لدورها في دعم المبادرات الإنسانية، التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وتسلمت درع التكريم بالنيابة عن «أوقاف دبي»هدى أحمد المناعي مديرة إدارة الدعم المؤسسي، إلى جانب نعيمة طناف زويد رئيسة قسم استقطاب وتنمية الأوقاف.

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