الإسعاف الوطني يستعرض هويته المؤسسية الجديدة

المصدر: عجمان - البيان

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قدم الإسعاف الوطني هويته المؤسسية الجديدة، خلال فعالية استضافتها شرطة عجمان، في نادي الشرطة للرياضة والرماية، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات، التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بالهوية المؤسسية الجديدة، بعد انضمامه لقيادة الحرس الوطني، وقد جمع هذا الحدث الشركاء الاستراتيجيين، ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان: إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للإسعاف الوطني تثبت التزامه بالحرص على تقديم خدمات عالية الجودة في حالات الطوارئ والأزمات والحفاظ على سلامة المجتمع وإنقاذ الأرواح، وفق أعلى معايير الجودة.

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