«الهلال الأحمر» تستعد لإطلاق قافلة العطاء في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة رأس الخيمة لإطلاق «قافلة العطاء»، في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة.

حيث تم انعقاد الاجتماع التنسيقي مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، بمركز الهلال الأحمر الإماراتي، لمناقشة أدوار ومشاركات المؤسسات.

وأوضح راشد محمد الخطيبي الكعبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة أن «قافلة العطاء» تستهدف دعم وإبراز الأسر المنتجة في الإمارة، وسيتخلل القافلة العديد من البرامج الثقافية والتراثية والاجتماعية والفنية والصحية.

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