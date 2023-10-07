صقر غباش ومحمد قاليباف يبحثان دور العلاقات البرلمانية في استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس في أبوظبي، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الجوانب خصوصاً على المستوى البرلماني وأهمية تطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ورحب معالي صقر غباش في بداية جلسة المباحثات بمحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يثمن تلبية الجانب الإيراني للدعوة، وحرصه والوفد المرافق على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء أن العلاقات الدبلوماسية البرلمانية تؤدي دوراً كبيراً في شرح وتقريب وجهات النظر حيال الكثير من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن العلاقة البرلمانية بين دولة الإمارات وإيران تشهد تطوراً ملحوظاً، بسبب الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان رغبتهما المشتركة بتعزيز التعاون البرلماني، بما يخدم مصالح البلدين، من خلال استمرارية الزيارات المتبادلة واللقاءات على هامش المحافل الإقليمية والدولية كونها فرصة لمناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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