«أكاديمية أنور قرقاش» تناقش أبعاد الصراع الروسي الأوكراني

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع أكاديمية ربدان ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جلسة نقاشية بعنوان «أسود، أبيض، رمادي: تغيير الجغرافيا السياسية بعد الصراع الروسي الأوكراني».

وأتاحت هذه المناقشة التفاعلية منصة لاستكشاف وجهات النظر المتنوعة بشأن هذا الحدث الجيوسياسي المؤثر.

أدار النقاش الدكتورة نينو كيموكليدزي، أستاذ مشارك في برنامج الدفاع والأمن في أكاديمية ربدان، بمشاركة مجموعة من كبار الخبراء من بينهم الدكتور ن. جاناردان، مدير إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور خليفة السويدي، زميل أبحاث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وتناولت الجلسة النقاشية الآثار بعيدة المدى للصراع الروسي الأوكراني على الشؤون العالمية والديناميكيات الإقليمية. وتطرق الخبراء إلى كيفية تأثير الصراع على التحالفات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وتوازن القوى العالمي، والأدوار المتطورة للأطراف العالمية الرئيسية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على أهمية جمع الخبراء وقادة الفكر من مختلف المجالات لفهم الأبعاد متعددة الأوجه للصراع بشكل شامل. وشدد أيضاً على أهمية الحوار المفتوح والتبادل الفكري كأدوات لا غنى عنها لاستيعاب الديناميكيات المتطورة للجغرافيا السياسية العالمية في فترة ما بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والاستجابة لها بفعالية.

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