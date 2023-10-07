افتتاح الدورة 3 للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة

المصدر: أبوظبي- البيان

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افتتح العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع، أمس، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة مع المؤتمر الدولي للتخصصات الجراحية في الميدان، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 130 من الخبراء المتخصصين المحليين والإقليميين والعالميين، ويركز الحدث الرائد على مواضيع في هذه المجالات الطبية.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال العميد الركن الدكتور النيادي : تمثل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر الرائد، منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء المتخصصين في مجال تحسين الرعاية الصحية، خاصة في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة في الميدان.

وأضاف أن عقد هذا المؤتمر، يأتي في ظل التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها العالم حالياً، والتي تتطلب التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات والاستجابة للكوارث.

حيث تعتبر دولة الإمارات السباقة في مد يد العون وإغاثة الدول المنكوبة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الطارئة للمتضررين من الزلازل والأعاصير والحروب والأزمات الإنسانية الأخرى، موضحاً أن دور سلاح الخدمات الطبية كان واضحاً وجلياً، من خلال إقامة وتشغيل المستشفيات الميدانية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية في مناطق الكوارث والنزاعات..

رعاية صحية

وأوضح العقيد الدكتور عوض علي المهري رئيس قسم التخدير في مستشفى الشيخ زايد العسكري، ورئيس المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر في الإمارات، يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية، نظراً لاهتمام الدولة المتواصل بصحة وعافية جميع المواطنين والمقيمين، ويمثل هذا المؤتمر نموذجاً علمياً وحدثاً متميزاً هاماً في منطقة الشرق الأوسط.

حيث يشهد مناقشات حيوية حول أفضل الطرق والتقنيات الحديثة في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة، كما يستعرض الخبراء المشاركون مجموعة واسعة من التقنيات والأبحاث الحديثة في هذه المجالات الحيوية.

ويلقي المؤتمر الضوء على أحدث الأبحاث التي تسهم في تحسين الأداء الفني في مجالات التخدير والجراحة والعناية الفائقة. علاوة على ذلك، تشمل فعاليات الحدث الرائد ورش العمل التي تمثل فرصة هامة للمشاركين، لتطوير مهاراتهم، وتوسيع معرفتهم في مختلف التخصصات المتنوعة.

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