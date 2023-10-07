«طرق دبي» تطلع «كهرباء دبي» على نظم المعلومات الجغرافية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي لإطلاعه على أفضل الممارسات المعتمدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والعمليات المتبعة في حوكمة وإدارة البيانات الجغرافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتبادل الخبرات والمعرفة وإجراء المقارنات المعيارية مع شركائها الاستراتيجيين.

وأكدت الهيئة أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، وهو جزء من استراتيجية تبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الجودة واعتماد أحدث التقنيات في مختلف المجالات، بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية، وذلك وفقاً لتوجيهات حكومة دبي الرشيدة.

واستعرض قطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات منصة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للقطاع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مزاياها المتعددة وكيفية تكاملها مع الأنظمة التشغيلية الأخرى في الهيئة. وتضمن اللقاء أيضاً استعراض مجموعة من التطبيقات والأدوات المتاحة على المنصة، والتي تعمل على تسهيل العمليات اليومية سواء داخل المكتب أم في الميدان، وتم التركيز على الإجراءات المتبعة لإدارة البيانات الجغرافية.

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