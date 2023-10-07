جناح الإمارات الأفضل بالملتقى الدولي للتمور في المغرب

المصدر: أرفود - البيان

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فاز جناح الدولة بالمركز الأول في الملتقى الدولي للتمور الثاني عشر المقام حالياً في أرفود بالمملكة المغربية.

وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الفوز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموه المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح معاليه أن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر.

جاء ذلك في تصريح لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب إعلان فوز جناح دولة الإمارات بالمركز الأول، بين الدول المشاركة في الملتقى الدولي للتمر بأرفود بالمملكة المغربية بدورته الثانية عشرة، مساء الأربعاء الماضي.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، أن الإمارات حققت فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين الدول المشاركة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود 2023 الذي حظي برعاية سامية من الملك محمد السادس، ونظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.

من جهة أخرى أكدت دراسة علمية أهمية الخصائص التركيبية لـ «ثفل التمور» الإماراتية، التي تعد مصدراً غنياً يمكن الاستفادة منه في إنتاج وصناعة المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة.

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