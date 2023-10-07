محمد الشرقي يؤكد تحفيز الابتكار للاكتفاء الذاتي من المصادر الغذائية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الفجيرة شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة، وإجراء أبحاث علمية نوعية تعزز من تطوير قطاع إنتاج عسل النحل، وزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة الوفود المشاركة في فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل، الذي استقطب على امتداد يومي 4-5 أكتوبر الجاري 350 مشاركاً من مراكز بحثية مختلفة من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب حضور ممثلين عن جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية - الأردن، ونحالين إماراتيين، بينهم أصغر نحال ونحالة.

وقال سموه: «تمضي إمارة الفجيرة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التي تهدف إلى تشجيع المزارعين والمربين المواطنين للاهتمام بالقطاع الزراعي وخلق بيئة محفزة على الابتكار إسهاماً في تحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من المصادر الغذائية، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة تعتمد على البيئة الخصبة للثروة النباتية والحيوية التي تمتلكها دولتنا».

وأضاف سموه: «نحرص في إمارة الفجيرة على استقطاب الخبرات والكفاءات في مجال الثروة النباتية والحيوانية والاستفادة منها والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال تحقيقاً للغايات والتطلعات الوطنية».

واستمع سموه خلال اللقاء لآراء الوفود المشاركة وانطباعاتهم عن المؤتمر، وتعرّف على المشاريع التي يقوم بها النحالون الإماراتيون، وأشاد بجهودهم التي تعكس صورة مثالية عن واقع الثروة الزراعية في الإمارة والدولة بصفة عامة.

وفي مداخلة له ثمّن الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية، الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون وتطوير العمل والمبادرات المشتركة بين الإمارة ومختلف الجهات والمنظمات المعنية بهذا الشأن والوصول بالإمارة لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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