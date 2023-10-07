وزير داخلية بيلاروسيا يطّلع على الممارسات الأمنية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اطلع وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، والوفد المرافق له أثناء زيارته الرسمية لأكاديمية شرطة دبي، على الخدمات الأمنية وأفضل المبادرات والممارسات الشرطية المطبقة من القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على التخصصات العلمية المقدمة من أكاديمية شرطة دبي لطلبة الدراسات العليا والمرشحين والمرشحات لتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.

واستقبل إيفان كوبراكوف، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه ومديري الإدارات العامة وكبار الضباط في شرطة دبي.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مد كل جسور التواصل والتعاون مع جميع الجهات الشرطية داخل وخارج الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في العمل الشرطي والأمني.

وبدأت فعاليات الزيارة، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري وإيفان كوبراكوف، عرضاً حياً في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، لفريق إدارة أمن وحماية الشخصيات من العنصرين الرجالي والنسائي، شاهدا فيها أداءً أمنياً احترافياً في التعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة لحماية الشخصيات المهمة من خلال استخدام أحدث الأسلحة، وسيارات الدفع الرباعي المختصة، ومساندة الطائرة المروحية.

وعقب العرض، استمع إيفان كوبراكوف إلى نبذة حول تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي قدمه العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، تطرق خلاله إلى تاريخ إنشاء شرطة دبي، وخطتها الاستراتيجية، وتوجهاتها الثلاثة المتمثلة في العمل على إسعاد المجتمع، و«مدينة آمنة ومرنة»، والابتكار في القدرات المؤسسية، إلى جانب تقديم شرح حول هيكلية القيادة العامة لشرطة دبي التي تتضمن 7 قطاعات يرأسها مساعدو القائد العام وتتضمن إدارات عامة ومراكز شرطة تعمل جنباً إلى جنب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما وقدم العميد المنصوري شرحاً حول أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شرطة دبي.

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