25 تمريناً استراتيجياً لمجابهة الأزمات والكوارث

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد العميد خبير أحمد عتيق عبد الله بو رقيبة مدير مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي نفذت نحو 25 تمريناً استراتيجياً على مستوى الإمارة، شملت كافة أنواع المخاطر والتهديدات الأمنية المحتملة، من خلال وضع فرضيات معلنة وأخرى مفاجئة.

مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، لديها القدرة والإمكانات والأدوات اللازمة لمجابهة جميع أنواع الأزمات والكوارث، عبر خطط استباقية تغطي كافة القطاعات.

سيناريوهات

وخلال مشاركته في «منتدى المرونة العالمي»، الذي اختتم فعالياته أمس، ونظمته شرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، ومركز المرونة في دبي، قال في تصريحات لـ «البيان»، إن السيناريوهات الافتراضية تم العمل عليها بعد تصنيفها وفقاً للقطاع الذي تنضوي تحته، كالقطاع البري، أو البحري، أو الجوي، بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات.

وأضاف: هناك سجل خاص بالمخاطر المتوقعة التي انبثق عنها سيناريوهات وفرضيات، موضحاً أنهم مسؤولون عن إعداد الخطط والممكنات، حيث يتم تنفيذ التمارين المعلنة والمفاجئة للوقوف على كيفية إدارة الأزمات من قبل الخاضعين للتدريب، ومدى الاستفادة المتحققة، ومعالجة فرص التحسين عبر مؤشرات الاستجابة التي تم وضعها، وقياس مدى القدرة على التعامل مع الخطر والحد منه، مهما كان نوعه.

منصة

وأضاف بو رقيبة أن القمة تمثل منصة تستضيف عدداً كبيراً من الشخصيات الاعتبارية، وصناع القرار، والخبراء الذين يجتمعون لأول مرة في دبي كممثلين عن مراكز المرونة في عدد من دول العالم، حيث شاركت أكثر من 64 دولة حول العالم، وما يزيد على 35 متحدثاً وخبيراً رسمياً، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً وتتويجاً لجهود حثيثة بُذلت لأكثر من عام ونصف.

ولفت إلى أن المشاركين سيطرحون من خلال المنتدى العديد من القضايا للخروج بتوصيات تساعد دول العالم على مواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أنواعها الطبيعية، التي جاءت نتيجة للتغيرات المناخية، وغيرها من الكوارث.

موضحاً أن انعقاده في وقت يسبق استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القبل، يصب في خدمة القضايا العالمية المشتركة، والتي تتصدرها مواجهة التحديات المناخية وتداعياتها على البشرية.

وتحدث مدير مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، عن ارتكاز المنتدى على العنصر الشبابي النسائي، حيث تولى مهمة تنظيمه لجنة من الفئة الشبابية التي تعمل في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لغايات دعم الكفاءات النسائية الفتية، كجزء من سياسة واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

استراتيجية

واستعرض العميد خبير أحمد عتيق عبد الله بو رقيبة، مراحل تدشين مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بدأت بتطوير استراتيجية الأزمات والكوارث في عام 2017، بعد الاطّلاع على أفضل 13 استراتيجية عالمية للمدن في فترة الأزمات، علاوة على تعمقهم في استراتيجية الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، وما تبع ذلك من اجتماعات تنسيقية مع الشركاء في الأمم المتحدة، ومتابعة تجارب المدن المرنة التي كانت تقارب 51 مدينة مرنة حول العالم، أعقبها تقديم الطلب.

وتابع أن دبي تمكنت من الحصول على الاعتماد كمدينة نموذجية مرنة، قبل استضافة الدولة لفعاليات إكسبو دبي، حيث يتطلب تحقيق المعايير من 3-5 سنوات، بيد أن القيادة العامة لشرطة دبي، حصلت عليه في أقل من عام، ودخلت المنظومة بالتعاون مع 26 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.

وحققت مدينة دبي المرتبة 52 كمدينة نموذجية مرنة حول العالم، إضافة إلى كونها أول مدينة في العالم تغطي 3 مجالات، هي المرونة والذكاء والاستدامة، وصنفت كأول مدينة مرنة حول العالم في عام 2020.

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