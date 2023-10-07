شرطة دبي تشرك المجتمع في فك غموض الجرائم

المصدر: دبي - البيان

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تنظم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومجلس العلماء، مبادرة «لعبة مسرح الجريمة» في مردف سيتي سنتر، بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية تعليمية تفاعلية ترفيهية وتوعوية.

وأكد النقيب خبير عبدالله البستكي عضو مجلس علماء شرطة دبي وخبير بيولوجي وحمض نووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن المبادرة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها في عام ٢٠١٨ وحتى اليوم، بما لقيته من إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور في المراكز التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة عبارة عن لعبة مسرح الجريمة التفاعلي (غرقة متنقلة)، تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس العلماء في مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين، وخصوصاً فئة الشباب في حل ألغاز وغموض الجرائم.

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