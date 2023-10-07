إطلاق أول رحلة دولية للنقل الجماعي بالحافلات بين رأس الخيمة ومسندم بسلطنة عمان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع محافظة مسندم في سلطنة عمان الشقيقة اليوم أول رحلة برية لنقل الركاب بالحافلات بين رأس الخيمة ومسندم بحضور عدد من المسؤولين. وسيتم تنفيذ خدمة النقل خلال أيام العطلة الأسبوعية بواقع رحلتين يوميا.

وذكر المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة أن تدشين الخدمة يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل عمليات تنقل الأفراد من مقيمين وسائحين من خلال حافلات حديثة ومتطورة، لافتا إلى أن الخدمة تتماشى مع إستراتيجية الهيئة 2023-2027 والهادفة إلى تشجيع النقل الجماعي وتعزيز التنقل المشترك كأحد حلول النقل المستدامة والموثوقة والآمنة.

من جانبه قال محمد هاشم مدير إدارة التشغيل والرقابة في الهيئة إن الخدمة تنطلق من محطة الحافلات الرئيسية في إمارة رأس الخيمة مرورا بعدد سبع نقاط توقف على طول مسار الرحلة والتي تنتهي في ولاية خصب التابعة لمحافظة مسندم، منوها إلى أن أسعار التذاكر في متناول الجميع وتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع .. كما قامت الهيئة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان انسيابية الخدمة وتخفيض زمن الرحلة على المتعاملين.

وبهذه المناسبة أقامت بلدية محافظة مسندم حفلا لاستقبال الرحلة الدولية الأولى للنقل الجماعي بالحافلات حيث كان في الاستقبال حمد إبراهيم الشحي مدير مساعد دائرة البلدية بولاية خصب وعدد من المسؤولين في محافظة مسندم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز