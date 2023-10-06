بتوجيهات محمد بن راشد..المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسيّر شحنة مساعدات ثالثة من دبي إلى بنغازي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي شحنة مساعدات ثالثة إلى بنغازي، ليبيا، استجابةً للأزمة الإنسانية التي خلفتها العاصفة دانيال المدمّرة التي عصفت بشرق ليبيا.

ونقلت المدينة صباح اليوم (الجمعة)، أكثر من 90 طناً مترياً من المواد الإغاثية العاجلة على متن طائرة بوينج 747 انطلقت مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال). وشملت الشحنة مساعدات حيوية للإيواء وأواني الطهي والبطانيات والمستلزمات المنزلية وغيرها وذلك من مخزون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

التزام راسخ

وفي ظل تصاعد حجم الدمار وزيادة عدد المفقودين في شرق ليبيا، ما يستدعي استجابة إنسانية سريعة وقوية من المجتمع الدولي، شدّد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، على الالتزام الراسخ بإغاثة المنكوبين في الظروف العصيبة التي تمر بها ليبا وقال: "سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي الشحنة الإغاثية الثالثة عبر بنغازي،. وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، تواصل المدينة مهمتها في الوقوف إلى جانب المحتاجين وتعزيز الجهود الجماعية للجهات المعنية بالاستجابة الإنسانية على المستوى العالمي وذلك لإنقاذ الأرواح بسرعة وكفاءة."

من جهته، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "نعبر عن امتناننا للجهود الإنسانية التي تبذلها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والدعم المستمر لحالة الطوارئ القائمة في ليبيا، حيث اشتملت هذه الشحنة على 35 طناً مترياً من المواد الإغاثية الطارئة للأشخاص الذين تأثروا بهذه المأساة، وتغطي المساهمة الكريمة من المدينة تكاليف نقل هذه الشحنة، مما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً في شرق البلاد."

أمّا إلير كوشاج، رئيس الأسطول العالمي ومركز الخدمات اللوجستية للاتحاد الدولي في دبي، فقال: "نواصل بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية عملية النقل الجوي للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا حيث أرسلنا 55 طنًا متريًا من المواد الإغاثية. وشاركنا في تسيير وصول الطائرة إلى مطار بنغازي، وعلى متنها الشحنة الجوية الثالثة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك من مركز دبي. وتشمل الشحنة معدات منزلية وبطانيات وأواني الطبخ ومستلزمات للنظافة والوصول للمياه، وسيستفيد منها نحو 12,500 شخص من الأشخاص الأكثر احتياجا وبينهم مَن فقدوا أسرهم ومنازلهم في المناطق المتضررة."

وغطّت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تكاليف تسيير هذه الرحلة الجوية الإغاثية من خلال "صندوق الأثر العمل الإنساني العالمي" التابع لها، والمعني بدعم الجهود الإنسانية الدولية وسد الفجوات خلال الاستجابة للأزمات الطارئة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، قد أمر الشهر الماضي بتفعيل جسر جوي إغاثي لإرسال شحنات المساعدات للمتضررين من الكارثة الإنسانية في شرق ليبيا. وعليه، قدمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دعمها لتسيير شحن الإمدادات الإغاثية من خمس منظمات إنسانية دولية بارزة.







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