الطقس المتوقع غداً على الإمارات.. صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:49 والجزر الأول عند الساعة 02:39 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 06:03 والجزر الأول عند 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 40 28 90 30

دبي 41 30 80 30

الشارقة 41 27 80 20

عجمان 39 29 85 35

أم القيوين 38 26 80 35

رأس الخيمة 39 27 80 30

الفجيرة 34 28 80 25

العـين 42 26 70 15

ليوا 43 25 90 30

الرويس 37 28 90 30

السلع 42 29 95 30

دلـمـا 36 32 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 35

أبو موسى 36 31 80 30

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