منصور بن محمد: لم يكن هناك حدود لأفكار راشد بن سعيد وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن أفكار الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها لم يكن لها حدود .

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نستذكر جميعاً سيرته العطرة والنموذج القيادي والريادي الذي قدمه للعالم... تسلم مقاليد الحكم في 1958 وبقي حتى آخر أيام حياته يعمل بكل جد وإخلاص... لم يكن هناك حدود لأفكار راشد وطموحاته ورغبته في تحقيق الأفضل لدبي وأهلها».

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