أحمد بن محمد: سيبقى راشد بن سعيد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله سيبقى مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار.

ودون سموه عبر منصة إكس: رحم الله والد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم .. 33 عاماً مرت على رحيله وما زال حاضراً بيننا في كل إنجازات دبي وقصص نجاحها ... مثّلَ رحمه الله نموذجاً في الحكمة والفكر والطموح واستشراف المستقبل ... كان يبني دبي ويُعدها لعقود قادمة بمشاريع رائدة وغير مسبوقة ... سيبقى راشد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار.

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