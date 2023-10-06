شرطة دبي تشرك أفراد المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم بمردف سيتي سنتر

المصدر: البيان

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تنظم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومجلس العلماء، مبادرة "لعبة مسرح الجريمة" في مردف سيتي سنتر، بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية تعليمية تفاعلية ترفيهية وتوعوية.

وأكد النقيب خبير عبدالله البستكي عضو مجلس علماء شرطة دبي وخبير بيولوجي وحمض نووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن المبادرة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها في عام ٢٠١٨ وحتى اليوم، بما لقيته من إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور في المراكز التجارية المختلفة، لافتاً إلى أن المبادرة عبارة عن لعبة مسرح الجريمة التفاعلي (غرقة متنقلة)، تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس العلماء في مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز وغموض الجرائم.

وأضاف أن لعبة مسرح الجريمة تتضمن طرح جريمة أمام المشاركين، وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم، حل لغزها والتعرف إلى هوية منفذها استناداً للأدلة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات للتوصل للجاني والقبض عليه.

وأشار النقيب البستكي إلى أن أفراد الجمهور سيتمكنون من زيارة المنصة والاستمتاع بحل الألغاز خلال فترة الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد من الساعة 10 صباحا وإلى 10 مساء، في سنترال غاليريا.

وأكد أن "لعبة مسرح الجريمة" تستهدف مختلف أفراد المجتمع وخاصة جيل الشباب بهدف تثقيفهم في مجالات العمل الشرطي، وتعريفهم بأدوار رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان للناس، والمجالات العلمية التي تستخدمها في الكشف عن الجرائم، وأهمية التفكير الاحترافي في استخدام مختلف أنواع العلوم الجنائية في تحقيق الأمن والأمان.

وأضاف أن إدارة التفتيش الأمني k9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ستقدم شرحاً للزوار حول دور الكلاب البوليسية في التفتيش الأمني وتعزيز الأمن والأمان، وضمان سلامة مختلف المواقع والمناطق، للتأكد من خلوها من أي أخطار محتملة، والقيام بمهام التفتيش، والكشف عن المخدرات، والمواد الممنوعة، وكذلك القيام بمهام البحث عن المفقودين، والمتعلقات، وغيرها من المهام الأمنية إضافة الى عرضاً حول مهارات الكلاب البوليسية في كيفية التعرف إلى المخدرات والكشف عن أماكن تواجدها، والقدرات العالية لها في استخدام حاسة الشم واقتفاء الأثر وغيرها من المهارات.

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