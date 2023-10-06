محمد بن راشد في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد: رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو عبر حسابه في منصة إكس فيديو عن ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه، رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته .. رحم الله من أسّس الأوطان .. وشيد البنيان .. وبنى الإنسان .. ٣٣ عاماً مرت على رحيله .. أكملنا فيها مسيرته .. وأنفذنا فيها وصاياه .. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته .. سيبقى شعبه يذكره .. ويدعوا له .. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه .. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين.

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