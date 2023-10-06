وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي يطلع على أفضل المبادرات والممارسات الأمنية المُطبقة في شرطة دبي

المصدر: وام

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اطلع معالي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، والوفد المرافق له أثناء زيارته الرسمية لأكاديمية شرطة دبي، على الخدمات الأمنية وأفضل المبادرات والممارسات الشرطية المُطبقة من القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على التخصصات العلمية المُقدمة من أكاديمية شرطة دبي لطلبة الدراسات العليا والمُرشحين والمرشحات لتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.

واستقبل معالي إيفان كوبراكوف، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه ومديري الإدارات العامة وكبار الضباط في شرطة دبي. وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع جميع الجهات الشرطية داخل وخارج الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في العمل الشرطي والأمني.

وبدأت فعاليات الزيارة، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري ومعالي إيفان كوبراكوف، عرضاً حياً في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، لفريق إدارة أمن وحماية الشخصيات من العنصرين الرجالي والنسائي، شاهدا فيها أداء أمنيا احترافيا في التعامل مع مختلف السيناريوهات المُتوقعة لحماية الشخصيات المهمة من خلال استخدام أحدث الأسلحة، وسيارات الدفع الرباعي المُختصة، ومساندة الطائرة المروحية.

وعقب العرض، استمع معالي إيفان كوبراكوف إلى نبذة حول تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي قدمه العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، تطرق خلاله إلى تاريخ إنشاء شرطة دبي، وخطتها الاستراتيجية، وتوجهاتها الثلاثة المُتمثلة في العمل على إسعاد المجتمع، و"مدينة آمنة ومرنة"، والابتكار في القدرات المؤسسية، إلى جانب تقديم شرح حول هيكلية القيادة العامة لشرطة دبي التي تتضن 7 قطاعات يرأسها مساعدو القائد العام وتتضمن إدارات عامة ومراكز شرطة تعمل جنباً إلى جنب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما وقدم العميد المنصوري شرحاً حول أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم شرح حول المبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل مع أفراد المجتمع بكافة فئاته وإشراكهم في المسؤولية المجتمعية.

بدوره، قدم العميد عادل الجوكر مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، شرحاً إلى معالي إيفان كوبراكوف، حول كيفية كشف شرطة دبي لعصابة "النمر الوردي"، التي أقدمت على تنفيذ جريمة سطو في دبي عام 2007، وكيفية كشف مكان إخفاء المجوهرات بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة.

وعرض العميد الجوكر تفاصيل التعامل مع قضية عصابة "النمر الوردي"، التي كانت ضالعة في ارتكاب جرائم حول العالم، وكيفية متابعة وملاحقة مُرتكبيها وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم بعد إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.

بعد ذلك، استمع معالي إيفان كوبراكوف من المرشحة عائشة يوسف بخيت إلى شرح حول أكاديمية شرطة دبي وعدد الخريجين منذ تأسيسها، وأهم إنجازاتها وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة، فيما قدمت ميرة الجناحي، شرحاً حول القمة الشرطية العالمية المزمع عقد نسختها الثالثة من 5- 7 مارس من العام المُقبل بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء لتبادل المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في العمل الشرطي، إلى جانب تقديم شرح حول القمة الشرطية في الأعوام الماضية والنتائج التي حققتها.

ومن جانبها، قدمت الملازم لطيفة السلمان شرحاً حول منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات" التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، والتي تشهد تطوراً وإقبالاً، عاماً تلو العام، من قبل الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، وتساهم في تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، حيث تتضمن المنافسات 5 تحديات رئيسية يتم تنفيذها في ميدان الروية.

وعقب العروض، اصطحب معالي الفريق المري معالي إيفان كوبراكوف، في جولة بأكاديمية شرطة دبي استهلها بزيارة مبنى كلية القانون وعلوم الشرطة، حيث استمع إلى شرح حول طرق التعليم العلمية المُقترنة مع التطبيقات الشرطية الميدانية، ثم زار الصالة الرياضية في أكاديمية شرطة دبي المُجهزة بأحدث الأدوات الرياضية الهادفة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والاستعداد للمرشحين، واطلع على آليات التدريب المُختصة.

وفي ختام الزيارة، تبادل معالي الفريق المري ومعالي إيفان كوبراكوف الدروع التذكارية، فيما عبر معالي إيفان كوبراكوف عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال والعروض القيّمة التي شاهدها، مُتمنياً لشرطة دبي دوام التقدم والنجاح.

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