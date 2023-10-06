ضمن مبادرة "لكم التعليق"... شرطة أبوظبي تنشر فيديو لحادث خطير بسبب الانحراف المفاجئ

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر .

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