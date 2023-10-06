إطلاق «منتدى شباب الكونجرس»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 عن إقامة فعاليات منتدى شباب للكونجرس على هامش أعمال الدورة الـ 19 له في ابوظبي من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري. ويقام المنتدى يوم 12 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويستضيف المشاركين من سن 17 إلى 37 سنة.

ويناقش المنتدى «المعلومات كمورد لتحقيق الاستدامة»، «التعرف على المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل موثوق والوصول إليها» و«والمسؤولية عن استخدام المعلومات لإثراء مجتمع المعرفة».

وقال الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة للكونجرس المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة: « يتيح المنتدى مساحات للشباب للمشاركة في نقاشات تتمحور حول توظيف منهجيات إدارة المعلومات والموارد المعرفية والمواد التوثيقية في معالجة تحديات الاستدامة، ويفسح أمامهم المجال، لمشاركة رؤاهم وتصوراتهم، وتبادل الخبرات مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم.

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