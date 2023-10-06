نائب رئيس الأركان يحضر احتفال كلية القيادة والأركان المشتركة بيوم المعلم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع، أمس، حفل كلية القيادة والأركان المشتركة، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.

وقال قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، العميد الركن سعيد سالمين العلوي: «في يوم الوفاء والعرفان، يوم المعلم العالمي، تعبّر فيه وزارة الدفاع عن مدى امتنانها وتقديرها لدور المعلم في منظومة التعليم العسكري، وما يعنيه التعليم والتدريب تجاه القوات وجاهزيتها وكفاءتها».

وفي نهاية الحفل، كرّم نائب رئيس أركان القوات المسلحة عدداً من الضباط وضباط الصف والأفراد والمجندات، الذين كانت لهم بصمة في العملية التعليمية بالمؤسسة العسكرية.

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