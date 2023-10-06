سلطان المنصوري: ما يقدمه المعلم بذرة تنمو لتكون حياة ومستقبلاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «لا يُوجد كلمات توفي المعلّم حقه في مناسبة مثل يوم المعلّم العالمي، فما يُقدمه وقدّمه المعلمون لنا منذ الصغر هو بذرة تنمو لتكون حياة ومستقبلاً تتوقّف عليه كل محطات حياة الطالب».

وأضاف: «نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي نعمل مع الشركاء الحكوميين من الجهات القائمة على ملف التعليم في الدولة ككل وفي دبي على وجه الخصوص لتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بملف توطين التعليم كقطاع استراتيجي يعتبر إحدى أهم الدعامات الاستراتيجية لمستقبل الدول، وليس أدلّ على المكانة والأهميّة التي توليها قيادتنا الحكيمة للمعلّم والتعليم من حرص على تهنئة المعلم في يومه برسائل شخصية عبر حساباتهم للتواصل الاجتماعي».

وتابع: «برامجنا الخاصة بتوطين مهنة التعليم في المجلس تجمع بين خلق شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية من القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته العمل مع شركاء المجلس لإيجاد تكامل بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي من المعلمين المواطنين وبين احتياجات السوق، وكذلك الارتقاء بقدرات وبيئة عمل المعلّم المواطن في القطاع الخاص لرفع جاذبية هذا القطاع الحيوي لدى المواطنين».

وأكد أن النموذج الذي قدّمته قيادتنا الحكيمة بالاهتمام بالمعلّم وإعلاء قدره وتوفير كل ما يكفل له أداء مهمته على أكمل وجه وتقديم القدوة في دعمه هو حافز للجميع في الجهات الحكومية العاملة في المجال والقطاع الخاص على وجه الخصوص للعمل بشكل استراتيجي على تحقيق رؤية القيادة وبناء مستقبل يبنيه المعّلم المواطن جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية التي تتميّز بها دبي ودولتنا بشكل عام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز