محمد الشرقي: المعلمون حملة رسالة سامية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المعلمين ورسالتهم السامية في تطوير الأجيال وإعدادها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة كلاً من المعلمة سليمة عبد الله محمد سعيد السعدي، الفائزة بالمركز الثاني في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم على مستوى الدول العربية والمركز الأول على مستوى الدولة، والمعلمة شيخة الزيودي التي حصلت على المركز العاشر في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم على مستوى الدول العربية، والتي تقام بالتزامن مع احتفال الإمارات بيوم المعلم العالمي.

وهنأ سموه خلال اللقاء المعلمتين على هذا الإنجاز المميز، فالفوز بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تأكيد على مدى الاهتمام الذي يحظى به المعلمون في الدولة، وتقدير لدورهم المحوري والإنساني ومساهمتهم الفاعلة في تنشئة الأجيال القادرة على مواصلة مسيرة الاتحاد الناجحة.

مؤكداً أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم في الفجيرة هو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حيث تمضي الإمارة اليوم بخطة ثابتة ووفق استراتيجية متكاملة نحو الارتقاء بالتعليم وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

وقال سموه: «نفخر بالكفاءات الوطنية التي تساهم بشكل فاعل في بناء وتطوير قدرات أبنائنا، ونشيد بالتزامهم الجاد وتفانيهم في العطاء ليكونوا قدوة لجميع الراغبين في تحقيق النجاح والتميز، ونؤكد أن الفجيرة ستواصل جهود التمكين والتطوير لمواردها البشرية في قطاع التربية والتعليم بما يتناسب واحتياجات التنمية المستدامة في الدولة».

وقد عبرت المعلمتان الفائزتان عن شكرهما وامتنانهما الكبير لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، وعلى الاهتمام والرعاية الكبيرة من قبل سموه لتطوير التعليم في الإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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