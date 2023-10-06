أوزبكستان تطّلع على جهود الإمارات في الموارد البشرية

المصدر: دبي - وام

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عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، سلسلة جلسات نقل معرفة افتراضية، أطلعت من خلالها فريقاً حكومياً رسمياً من جمهورية أوزبكستان على أهم جهود حكومة دولة الإمارات في مجال تنمية رأسمالها البشري وتمكينه،و أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها الاستراتيجية .

وشددت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة على أهمية العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع حكومتي البلدين على أكثر من صعيد، مشيدة بمستوى التعاون القائم بينهما .

واستعرضت خلال الجلسة الافتتاحية أبرز إنجازات الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، منذ بداية العام الجاري .

وأكدت ليلى السويدي أهمية توسيع آفاق التعاون العالمي والإقليمي والمحلي بين مختلف الأطراف والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية بتطوير منظومات العمل الحكومي وأدواته، وتعزيز دور الموارد البشرية في المؤسسات، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في هذا الإطار،

وتحدث خلال اللقاء إلى جانب ليلى السويدي كل من: عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، علي أهلي مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات و ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل.

وتعرف وفد حكومة أوزبكستان على مستجدات مشروعات الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية المطبقة على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، ونظاما إدارة الأداء والمكافآت والحوافز الخاصان بموظفي الحكومة الاتحادية، وإطار الكفاءات التخصصية.

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