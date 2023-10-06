سلطان بن أحمد يؤكد أهمية برامج التبادل والدراسة في الخارج

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، في مكتب سموه بالجامعة، عدداً من طلبة الجامعة المبتعثين إلى جامعات عالمية، ضمن برنامج التبادل «الدراسة في الخارج»، والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشاد سموه في بداية اللقاء بجهود الطلبة وطموحهم الكبير، وسعيهم إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم، من خلال تجربة الدراسة في الخارج، والتعرف على الثقافات في الدول، التي خاضوا تجربة الدراسة في جامعاتها.

وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة أهمية برامج التبادل والدراسة في الخارج، الذي ينعكس على مستوى طلبة الجامعة، ويعزز من مخرجات العملية التعليمية، ويدعم تطوير أساليبها، ويسهم في تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع الجامعات العالمية.

وتعرف سموه من الطلبة المبتعثين على تجربتهم، وأهم مكتسباتها العلمية والعملية والحياتية، حيث قدم الطلبة شرحاً موجزاً حول فترة الدراسة في الخارج، وكيفية تعاملهم معها، وأهم الفوائد والتحديات التي واجهتهم.

وثمن الطلبة اهتمام سمو رئيس جامعة الشارقة وحرصه على استقبالهم، والتعرف على تجربتهم.

اتفاقية

من جهة أخرى شهد سموه، صباح أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتختص الاتفاقية بالتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات، وتأسيس شراكة دائمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف، التي تقدم الدعم لمجالات أعمال الجامعة والهيئة، منها: تبادل المعلومات والخبرات والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة بينهما، والتعاون على نشر أهداف وأنشطة كل منهما، ورفع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في برامج التطوع.

وقّع الاتفاقية الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وحمود عبدالله الجنيبي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي.

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