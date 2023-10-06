انتخابات «الوطني» .. تسهيلات نوعية لتعزيز المشاركة السياسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من جميع جوانبه، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في الدولة، ويعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.

وتحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على الارتقاء المستمر بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاعتبارها وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين الإيجابية في صنع القرار الوطني، وتجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تقوية دعائم مبدأ الشورى، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التمكين السياسي.

وتمثل انتخابات هذا العام تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وتشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وإجراءاتها، بدءاً من توافر العديد من الطرق للتحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاء بتطوير أنظمة التصويت وفق أفضل المعايير العالمية.

وتأتي هذه التطورات لمواكبة توجهات الدولة الرامية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن مشاركة أوسع فيها، والمحافظة على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية.

تعليمات تنفيذية

وفي إطار الإعداد الجيد للانتخابات اعتمدت اللجنة المختصة التعليمات التنفيذية للدورة الانتخابية الخامسة بما يضمن تنفيذها بأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.

وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على (69) مادة مقسمة على (9) فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وأُجريت على التعليمات التنفيذية للانتخابات عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد، زيادة رسم تسجيل المرشحين من ألف درهم ليصبح ثلاثة آلاف درهم.

إضافة إلى تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، وزيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى (10) آلاف درهم.

قوائم الهيئات الانتخابية

وشكل الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية مؤشراً عملياً على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، والارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.

وتسهيلاً على المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية، وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة متنوعة من الطرق والقنوات، كما شهدت هذه الدورة الانتخابية استحداث «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد» للمرة الأولى.

وبهدف توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين عن انتخابات 2023، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح، للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب جميع المهتمين بالانتخابات.

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