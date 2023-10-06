بمقاعد متحركة وعكازات.. كبار المواطنين يشاركون في العرس الديمقراطي

المصدر: الشارقة - سعيد الوشاحي

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شهد المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في اليوم الثاني من أيام التصويت المبكر إقبالاً كبيراً من الناخبين منذ الساعات الأولى لافتتاحه، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم للمرشحين والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تعيشه الدولة، ومنح أعضاء الهيئة الانتخابية أصواتهم لمرشحهم بكل سهولة في وقت قياسي لم يتجاوز دقائق معدودة.

وعلى الرغم من إتاحة التصويت عن بُعد إلا أن الحضور القوي لكبار المواطنين من الرجال والنساء تصدر المشهد لليوم الثاني على التوالي في المركز الذي حرصوا على الحضور للمركز للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم رغم الظروف الصحية التي يعاني منها البعض وبدت واضحة على حركتهم، حيث كان بعضهم يستعين بالكرسي المتحرك أو العكازات الطبية للتنقل، للمشاركة ومعايشة تفاصيل الحدث في مركز التصويت.

اختيار المرشح

وأشاد الناخبون بسهولة الإجراءات وحفاوة الاستقبال منذ اللحظة الأولى لدخولهم المركز، حيث كان في استقبالهم المنظمون والمتطوعون الذين يرشدونهم إلى قاعة التصويت، ويقدمون لهم المعلومات والتفاصيل الدقيقة التي تساعدهم على المشاركة في عملية التصويت واختيار المرشح، مشيرين إلى أنه بالرغم من إتاحة التصويت عن بُعد إلا أنهم حرصوا على الحضور بأنفسهم للمركز للمشاركة.

وقال الناخب أحمد إبراهيم إن المشاركة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بحد ذاتها تشعر المواطن بالفخر والاعتزاز، وتزداد تفاصيل البهجة والفرحة عند زيارة المركز الانتخابي الذي يلاحظ فيه الناخب الاهتمام بأدق التفاصيل والحرص من قبل القيادة الرشيدة والقائمين على العملية الانتخابية لإنجاح عملية التصويت.

وإيصال صوت المواطن لاختيار العضو الذي ينال ثقة أفراد المجتمع ليمثلهم تحت قبة البرلمان، وأيده في ذلك مطر عارف الذي قال إن التسهيلات التي يلاحظها الناخب والتشجيع المستمر للمشاركة في العرس الديمقراطي نابع من حرص القيادة الرشيدة التي أوجدت كل السبل والقنوات للاستماع لصوت المواطن.

وقال حسن سالم الدح إن الانتخابات تمثل أحد أهم عناصر العملية البرلمانية في الدولة، ووسيلة لتمثيل المواطنين وتبليغ أصواتهم، «لذلك من الضروري المشاركة الفاعلة فيها لتعزيز المشاركة في العمل الوطني».

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