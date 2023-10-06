إقبال نشط على التصويت في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أشاد ناخبون في مدينة العين بكافة التجهيزات والتسهيلات التي وفرها المركز الانتخابي، مؤكدين أن نظام التصويت الهجين خفف الضغط والازدحام بشكل كبير على المراكز الانتخابية، وسهل على الناخبين المشاركة في عملية التصويت التي لم تستغرق سوى بضع دقائق منذ دخولهم للمركز الانتخابي وحتى اختيار مرشحيهم عبر النظام الإلكتروني بكل سرية.

وشهد المركز الانتخابي في مركز العين للمؤتمرات خلال اليوم الثاني للتصويت إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئات الانتخابية، خاصة من فئة كبار المواطنين والعنصر النسائي، ما يؤكد أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والبرلماني، واختيار المرشح المناسب لخدمة الوطن والمواطن.

واستمر المركز الانتخابي في منطقة العين، وتحديداً في مركز العين للمؤتمرات، باستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة التصويت المبكر من الساعة التاسعة من صباح أمس الخميس حتى السادسة مساء.

تفاعل

وفي لقاءات مع ناخبين، داخل مركز التصويت، أكدوا على مشاركتهم الوطنية في هذا الحدث الاستثنائي بالتوجه للمركز الانتخابي، والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسباً لعضوية «المجلس»، مشيدين بسهولة الإجراءات وسير العملية الانتخابية وحسن استقبال اللجنة المنظمة.

وقال ياسر المعمري: «لقد ساهمت أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تسهيل المشاركة في عملية التصويت، وأحاطت الناخب بحرية وسرية كاملة لدى التصويت لأي مرشح يختاره».

وأبدى الحاي سعيد النعيمي فرحته بالمشاركة في التصويت وسط أجواء تنافسية وشريفة. وإقبال كبير على التصويت، مشجعاً على المشاركة الإيجابية في الانتخابات واختيار المرشح المناسب، فيما أشار سالم الكعبي إلى حرص أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة العين على الانتخاب، ضاربين أروع الأمثلة في التفاني وتلبية نداء الوطن.

وأضاف الكعبي: «يجب الحرص على المشاركة والتفاعل مع شؤون الدولة، واختيار المرشحين القادرين على تلبية تطلعات وآمال أبناء وبنات الدولة وتحقيق رفعة الوطن».

وقال المهندس جابر الأحبابي: «أسعدني التنظيم الراقي في المقر الانتخابي في مركز العين للمؤتمرات، حيث تزينت ردهات المركز بأعلام الدولة وشعارات تحث على أهمية المشاركة في الانتخابات، ثم عملية التصويت كانت بسيطة ومريحة وتخلو من التعقيد ولم تستغرق سوى بضع دقائق».

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