بحث التعاون بين الإمارات وسريلانكا في مجالات العمل

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في مقر الوزارة بدبي، أودايا إندراراتنا، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى دولة الإمارات.

والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون بين الإمارات وسريلانكا في مجالات العمل. وتم خلال اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي، وما تحققه من ضمانات لحقوق طرفي علاقة العمل، وكذلك ما توفره من حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.

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